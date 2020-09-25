В Свердловской области коронавирус за сутки подтвердили у 137 человек

Общее число инфицированных в Свердловской области достигло 28 436. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 137 свердловчан заразились COVID-19. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее.

Общее число инфицированных в Свердловской области достигло 28 436. Из них выписались по выздоровлению 21 455 уральцев. Таким образом, на лечении продолжают находиться более 6 тысяч уральцев.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Артинского ГО, Арамильского ГО, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Сысертского ГО и Серова.

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, состояние 106 пациентов оценивается как тяжёлое. В состоянии средней тяжести находятся 379 больных. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Стало известно также о двух погибших пациентах. Всего коронавирус унёс жизни уже 589 свердловчан.

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