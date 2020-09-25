Ещё 7 212 россиян заразились коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возвращении ограничительных мер для пенсионеров из-за роста заболевших ОРВИ и коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки стало известно о 7 212 заболевших COVID-19. Суточная заболеваемость коронавирусом в России растёт 12-й день подряд.

Накануне было выявлено 6 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 1,5 тысячи новых заразившихся приходится на Москву. В Свердловской области за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 137 человек.

Всего в России зарегистрировано 1 136 048 инфицированных. Из них полностью побороли болезнь 934 146 человек. За последние сутки было выписано 4 317 пациентов, в том числе 65 свердловчан.

За последние сутки стало известно о гибели 108 россиян, в том числе двух уральцев. Всего инфекция унесла жизни уже 20 056 жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 44,3 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 374 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 222 601 человек.

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возвращении ограничительных мер для пенсионеров из-за роста заболевших ОРВИ и коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома и по возможности перевестись на дистанционный режим работы.

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Фото: данные на 25 сентября

Фото: данные на 25 сентября