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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 сентября 2020, 12:46

Стало известно о смерти ещё двух пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

Врач в защитном костюме

Всего жертвами COVID-19 стали уже 589 уральцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё два человека с подтверждённым коронавирусом. Информацию подтвердили федеральный региональный оперштабы по борьбе с инфекцией.

Добавим, что накануне сообщалось о семи летальных исходах. Всего жертвами COVID-19 стали уже 589 уральцев.

Фото: данные на 25 сентября

За последние сутки коронавирус в Свердловской области подхватили 137 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 28 436. В тяжёлом состоянии находятся 106 пациентов.

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