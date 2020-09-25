Стало известно о смерти ещё двух пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

В Свердловской области скончались ещё два человека с подтверждённым коронавирусом. Информацию подтвердили федеральный региональный оперштабы по борьбе с инфекцией.
Добавим, что накануне сообщалось о семи летальных исходах. Всего жертвами COVID-19 стали уже 589 уральцев.
За последние сутки коронавирус в Свердловской области подхватили 137 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 28 436. В тяжёлом состоянии находятся 106 пациентов.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале