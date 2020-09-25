Стало известно о смерти ещё двух пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

Всего жертвами COVID-19 стали уже 589 уральцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё два человека с подтверждённым коронавирусом. Информацию подтвердили федеральный региональный оперштабы по борьбе с инфекцией.

Добавим, что накануне сообщалось о семи летальных исходах. Всего жертвами COVID-19 стали уже 589 уральцев.

Фото: данные на 25 сентября

За последние сутки коронавирус в Свердловской области подхватили 137 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 28 436. В тяжёлом состоянии находятся 106 пациентов.