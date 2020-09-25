В Роспотребнадзоре прокомментировали слухи о второй волне коронавируса

Александр Горелов подчеркнул, что в осенний период эпидпроцессы COVID-19 и гриппа могут наложиться друг на друга. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что второй волны пандемии коронавируса нет. По его словам, в России всё ещё продолжается первая волна.

Он заявил, что сейчас кривая эпидемического процесса развивается как продолжение первой волны, поэтому речи о второй волне быть не может. Александр Горелов подчеркнул, что в осенний период эпидпроцессы COVID-19 и гриппа могут наложиться друг на друга.

"Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга - грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время", - передаёт слова специалиста ТАСС.

Напомним, вчера, 24 сентября, Президент РФ Владимир Путин провел встречу с избранными 13 сентября губернаторами, на которой, в частности, обсуждались меры по борьбе с коронавирусом. Глава государства заявил, что очень не хотел бы повторно вводить жёсткие ограничения по COVID-19.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом растёт в России уже 12 день подряд - за прошедшие сутки было зафиксировано 7 212 случаев заражения COVID-19. Кроме того, с 28 сентября в Москве снова вводится жёсткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

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