В Свердловской области за сутки выявлен 141 случай коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжает расти суточное количество новых заболевших COVID-19. За минувшие 24 часа в регионе подтверждён 141 случай коронавируса. Это на два больше, чем днём ранее.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 28 716. Из них выздоровели 21 586 человек (+67 за сутки). На сегодняшний день на лечении остаются более 7 тысяч пациентов.

По данным регионального оперштаба, в тяжёлом состоянии находятся 112 человек. Состояние средней тяжести подтверждается у 328 госпитализированных.

Отмечается, что новые случаи инфицирования были зарегистрированы у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска,Первоуральска, Ревды, Качканара, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Режа, Серова и других муниципалитетов.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", на Среднем Урале прививку от коронавируса поставили первые добровольцы из числа медработников. Среди них ‒ главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской горбольницы Лидия Лодочникова. Подробнее об этом читайте здесь.