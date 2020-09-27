На Среднем Урале не выявили новых жертв коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области впервые с начала недели не зарегистрировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом за сутки. Общее число жертв COVID-19, как и вчера, составляет 592 человека.

Напомним, накануне на Среднем Урале были зарегистрированы три смерти. Также, на неделе фиксировалось от двух до семи летальных исходов.

Добавим, по обновлённым данным, за минувшие сутки в регионе выявили 141 случай заражения коронавирусом. Из них 67 инфицированных – жители Екатеринбурга. Общее число подхвативших инфекцию составило 28 716. Из них выздоровели 21 586 человек (+67 за сутки). На сегодняшний день на лечении остаются более 7 тысяч пациентов.

Известно, что в тяжёлом состоянии находятся 112 человек. Состояние средней тяжести подтверждается у 328 госпитализированных. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, за последние 24 часа в России новой коронавирусной инфекцией заболели 7 867 человек. С начала пандемии число поставленных диагнозов COVID-19 достигло 1 151 438.