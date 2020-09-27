В Екатеринбурге под COVID-19 перепрофилируют стационар ЦГБ №3. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге вновь наращивают мощности приёма больных с COVID-19. Под инфекционное отделение готовят стационар ЦГБ N3 на улице Машинистов.

Об этом "Областной газете" рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Изданию уточнили, что в стационаре будет развёрнуто 100 коек.

"Это позволит в период незавершившейся эпидемии коронавируса и в сезон подъёма ОРВИ обеспечить готовность системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке", ‒ заявили в оперативном штабе, добавив, что пациентов стационара перенаправят в другие медучреждения по профилю заболевания.

Напомним, ранее Минздрав Свердловской области принял решение о сокращении коечного фонда, предназначенного для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, в ГКБ №14 (Екатеринбург). Там планировалось свернуть 437 инфекционных коек. Однако мощности продолжают работать.

Добавим, за минувшие 24 часа на Среднем Урале подтверждён 141 случай коронавируса. Это на два больше, чем днём ранее. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 28 716. Из них выздоровели 21 586 человек. На сегодняшний день на лечении остаются более 7 тысяч пациентов. Число жертв составляет 592 человека.

В России также продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19. Зафиксировано ещё 7 867 заболевших.