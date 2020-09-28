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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2020, 07:37

В Нижнем Тагиле 1800 заболевших: карта распространения коронавируса в Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

На четыре свердловских города приходится более 70% заразившихся или более 20 тысяч. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 на Среднем Урале. На четыре свердловских города приходится более 70% заразившихся.

Лидером остаётся Екатеринбург, где в конце прошлой недели число инфицированных превысило 17 тысяч. В Нижнем Тагиле накануне стало более 1800 заболевших. Кроме того, в Первоуральске выявлень 760 случаев заболевания коронавирусом, в Верхней Пышме - 684. В остальных муниципалитетах менее 650 случаев.

Меньше всего заразившихся по-прежнему в Пелыме (1) и Гарях (2). Кроме того, инфекция пока не добралась до окрестностей Таборов. Территория выделена белым цветом на карте Роспотребнадзора. Другие муниципалитеты отмечены светло-оранжевым, тёмно-оранжевым или красным в зависимости от сложности эпидобстановки.

Всего в Свердловской области 28 575 раз поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекцея". Накануне зарегистрирован 141 случай. Выписаны по выздоровлению 21,5 тысячи пациентов, около 600 человек скончались. Таким образом, на лечении в данный момент находятся свыше 6 тысяч свердловчан.

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Фото: данные на 27 сентября
Фото: данные на 27 сентября
Фото: данные на 27 сентября

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Областная газета Свердловской области

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