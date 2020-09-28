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28 сентября 2020, 08:11

Россиян с ОРВИ или пневмонией начнут отправлять в боксы до выяснения COVID-статуса

Врач в защитном костюме берёт тест у пациента

В случае отрицательного результата больного поместят в двух или четырёхместную палату. Фото: Павел Ворожцов

С 28 сентября вступил в силу новый порядок работы больниц по профилактике коронавируса. Пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией начнут отправлять в специальные боксы до получения теста на COVID-19.

В случае отрицательного результата больного поместят в двух или четырёхместную палату. При положительном тесте инфицированного переведут на лечение в профильную больницу. Соответствующий приказ подписан Минздравом РФ.

Документ предусматривает также создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева.

"Нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов и позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медпомощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, но и с разными формами гриппа", - приводит ТАСС пояснения Минздрава.

Добавим, что в России продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19. Накануне выявлено 7 867 новых заболевших. Всего в стране 1 151 438 инфицированных. Полностью излечились 943 218 россиян.

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