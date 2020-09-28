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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2020, 12:38

Роспотребнадзор распространил рекомендации по COVID-19 для людей старше 60 лет

рекомендации Роспотребнадзора по COVID-19 для людей старше 60 лет

Роспотребнадзор призывает вызывать врача на дом в случае недомогания и ограничить контакты с родственниками, вернувшимися из-за границы с признаками простуды. Фото: Роспотребнадзор

Санврачи рекомендуют пенсионерам реже посещать общественные места. Речь идёт о магазинах, ТЦ, МФЦ, банках, а также о пользовании общественным транспортом.

Роспотребнадзор призывает вызывать врача на дом в случае недомогания и ограничить контакты с родственниками, вернувшимися из-за границы с признаками простуды.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония", - говорится в сообщении ведомства.

Санврачи также напоминают о необходимости ношения масок и мытья рук.

Напомним, что с 28 сентября в Москве снова вводится жёсткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Этой группе москвичей предписано уйти на дистант и выходить из дома только по веским причинам.

С сегодняшнего дня также вступил в силу новый порядок работы больниц по профилактике коронавируса. Пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией начнут отправлять в специальные боксы до получения теста на COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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