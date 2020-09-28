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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 сентября 2020, 12:51

В России впервые с июня выявили более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

девушка обрабатывает руки

За сутки в России выявили 8 135 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В России выявили 8 135 случаев заражения коронавирусом за сутки. Последний раз более 8 тысяч заболевших за один день было зарегистрировано 16 июня.

По данным оперативного штаба, новые факты инфицирования обнаружены в 84 субъектах РФ. В Москве вирус подхватили 2 217 человек, в Санкт-Петербурге - 237. Свердловская область с 146 случаями заражения оказалась на девятом месте в стране.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии заболевание выявили у 1 159 573 россиян, 945 920 из них уже выздоровели (2 702 - за минувшие сутки), а 20 385 - умерли (в том числе 61 - за последние 24 часа).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера стало известно о 7 867 фактах инфицирования коронавирусом.

Добавим, Роспотребнадзор распространил рекомендации по COVID-19 для людей старше 60 лет. В частности, пенсионерам рекомендуют реже посещать общественные места.

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Областная газета Свердловской области

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