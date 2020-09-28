В Свердловской области при региональном онкодиспансере открылся референсный центр

Знаки «Отличник здравоохранения» сотрудникам онкодиспансера вручил депутат Госдумы Александр Петров (крайний слева): Дмитрию Емельянову, Вячеславу Шаманскому, Элеоноре Петренёвой и Дмитрию Бенциону. Фото: Татьяна Раздайгора

Новое медицинское отделение, открывшееся на днях в Свердловском областном онкологическом диспансере, сможет оказывать высококвалифицированную помощь десяткам тысяч жителей Свердловской области ежегодно. Порядок оказания телемедицинских консультаций изложен в приказе министерства здравоохранения Свердловской области №1668-П от 23.09.2020, который опубликован на сайте www.pravo.gov66.ru.

Референсный центр морфологической диагностики – это специальная служба, которая будет проводить анализы биологических материалов на любой вид онкологии. Точность данных, которые будут собирать специалисты-патоморфологи, окажется в разы выше, чем существовавшая до этого модель диагностики. Это позволит в режиме реального времени охватить специализированными исследованиями всех, для кого в Свердловской области это необходимо.

– Цитологические, гистологические, гистохимические, иммуногистохимические, молекулярно-биологические и другие исследования операционного и биопсийного материала при онкологических заболеваниях являются отправной точкой для врачей-онкологов при выборе эффективной тактики лечения пациентов, – пояснил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. – Создание специализированной системы телепатологии позволит врачам областных и городских больниц дистанционно получать заключения более опытных экспертов-патоморфологов без необходимости пересылки стёкол и блоков с исследуемым материалом. А значит, для жителей отдалённых городов региона онкологическая помощь станет доступнее.

Центр, открытый благодаря национальному проекту «Здравоохранение», оснащён современными цифровыми сканерами. Ежегодно его специалисты будут проводить около 15 тысяч исследований, что позволит диагностировать рак на начальных стадиях. Создание центра будет способствовать внедрению единых стандартов патоморфологических исследований для всех медицинских учреждений Свердловской области. На их основе создадут региональный информационный архив гистологических исследований, который даст врачам актуальные данные о структуре заболеваемости и смертности.

– Областные эксперты-патоморфологи смогут курировать городские и областные учреждения здравоохранения в период проведения скрининговых программ по морфологии и цитологии, а также проводить онлайн-обучение специалистов в области онкоморфологии. Это большой шаг в развитии онкологической службы, – пояснил депутат Государственной думы РФ Александр Петров.

Национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. Его цель – улучшение медицинской инфраструктуры, обеспечение медицинскими работниками всех российских больниц, повышение качества и доступности врачебной помощи, снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению федеральных властей, это позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к планируемому сроку окончания нацпроекта.

Важно В ходе торжественной церемонии открытия референсного центра диагностики были награждены медалями «За заслуги перед отечественным здравоохранением» заместители главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский (он много лет проработал главным врачом этого лечебного учреждения и много сделал для открытия комплекса его зданий на Широкой Речке) и Дмитрий Емельянов, а также врач-радиотерапевт Элеонора Петренёва. Руководителю радиотерапевтической службы Дмитрию Бенциону вручили знак «Отличник здравоохранения».

Знак «Отличник здравоохранения» получил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Бенцион. Фото: Татьяна Раздайгора

В ходе торжественной церемонии открытия референсного центра диагностики был награждён медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» заместитель главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский – он много лет проработал главным врачом этого лечебного учреждения и много сделал для открытия комплекса его зданий на Широкой Речке. Фото: Татьяна Раздайгора

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» получила врач-радиотерапевт Свердловского областного онкологического диспансера Элеонора Петренёва. Фото: Татьяна Раздайгора

Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» получил заместитель главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Емельянов. Фото: Татьяна Раздайгора