Для свердловчан старше 65 лет продлили ограничения по коронавирусу

Для свердловчан старше 65 лет продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Павел Ворожцов.

Ограничения по коронавирусу в Свердловской области продлили до 5 октября. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как говорится в указе №504-УГ, размещённом на портале правовой информации Свердловской области, режим самоизоляции продлится с 29 сентября по 5 октября. Ограничения касаются лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Указ вступает в силу с 29 сентября. Публикуем полный текст документа:

Фото: документ

Напомним, на прошлой неделе губернатор разрешил возобновить работу цирков, аквапарков, тотализаторов и букмекерских контор. Неделей ранее Евгений Куйвашев позволил проводить групповые тренировки в фитнес-центрах, диспансеризацию и профосмотры отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.

Добавим, на Среднем Урале продолжает расти суточный показатель заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 146 человек. Это на пять случаев заражения больше, чем было выявлено накануне.

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