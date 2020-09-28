В Кремле отреагировали на рост в России заболеваемости COVID-19

Россиян призвали больше заботиться о своей безопасности. Фото: Галина Соловьёва

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост случаев заражения в стране новой коронавирусной инфекцией. Представитель Кремля отметил, что во всех регионах ситуация с распространением заболевания отличается и призвал россиян больше заботиться о безопасности.

По словам пресс-секретаря главы государства, рост числа заражений - предмет для особого внимания не только региональных штабов по борьбе с инфекцией, но и граждан, которые «должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь-то масочный или перчаточный режим».

Напомним, за минувшие сутки в России впервые с 16 июня выявлено более 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Рост суточной заболеваемости фиксируется уже несколько дней подряд. В частности, накануне сообщалось 7 867 фактах инфицирования, а ещё сутками ранее стало известно о 7 523 заболевших.

Как сообщает ТАСС, Дмитрий Песков также подчеркнул, что во всех регионах ситуация с распространением коронавируса разная, поэтому исходя из ситуации решения на местах должны принимать губернаторы, которые «являются обладателями особых полномочий на фоне пандемии».

Отметим, что в Свердловской области заболеваемость также продолжает расти: за минувшие сутки выявлено 146 случаев заражения COVID-19. Глава регина Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу для свердловчан старше 65 лет до 5 октября.