Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2020, 08:03

На Среднем Урале снизилось число заболевших ОРВИ, а заболеваемость пневмонией выросла

Класс уходит на дистант

При этом заболеваемость ОРВИ остаётся выше эпидпорога на 10,6% в регионе. На дистант переведены отдельные классы. Фото: Алексей Кунилов

За неделю с 21 по 27 сентября ОРВИ подхватили 28 375 свердловчан, что ниже уровня прошлой недели на 21%. По предварительным диагнозам зарегистрировано 1 384 случая внебольничной пневмонии, это больше показателя за предыдущие семь дней на 44%

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, по всем контингентам населения отмечено снижение заболеваемости ОРВИ. При этом она остаётся выше эпидпорога на 10,6% в регионе. В Екатеринбурге выявлено 13,5 тысячи заболевших, что на три тысячи меньше, чем неделей ранее. На дистанте 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.

Добавим, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией сейчас в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. За неделю с 14 по на Среднем Урале было зарегистрировано 943 случая внебольничной пневмонии, что составляло 22,55 человека на 100 тыс. населения. Теперь показатель заболеваемости составляет 33,10 на 100 тыс. населения.

О случаях гриппа пока не сообщается. Известно, что прививки поставили уже 985 тысяч уральцев (охват 23,6%).

Читайте также:

В Свердловской области на дистанте – более 700 детских коллективов.

Россиян с ОРВИ или пневмонией начнут отправлять в боксы до выяснения COVID-статуса.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2020, 10:27 / Общество
За три дня санавиация оказала экстренную помощь 10 свердловчанам
29.09.2020, 09:41 / Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион
29.09.2020, 08:47 / Общество
Екатеринбург, Краснотурьинск и Каменск-Уральский стали лидерами по числу выявленных за сутки больных COVID-19
29.09.2020, 08:03 / Общество
На Среднем Урале снизилось число заболевших ОРВИ, а заболеваемость пневмонией выросла
29.09.2020, 07:35 / Общество
В свердловской деревне за ночь сгорели два дома