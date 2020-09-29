На Среднем Урале снизилось число заболевших ОРВИ, а заболеваемость пневмонией выросла

При этом заболеваемость ОРВИ остаётся выше эпидпорога на 10,6% в регионе. На дистант переведены отдельные классы. Фото: Алексей Кунилов

За неделю с 21 по 27 сентября ОРВИ подхватили 28 375 свердловчан, что ниже уровня прошлой недели на 21%. По предварительным диагнозам зарегистрировано 1 384 случая внебольничной пневмонии, это больше показателя за предыдущие семь дней на 44%

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, по всем контингентам населения отмечено снижение заболеваемости ОРВИ. При этом она остаётся выше эпидпорога на 10,6% в регионе. В Екатеринбурге выявлено 13,5 тысячи заболевших, что на три тысячи меньше, чем неделей ранее. На дистанте 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.

Добавим, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией сейчас в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. За неделю с 14 по на Среднем Урале было зарегистрировано 943 случая внебольничной пневмонии, что составляло 22,55 человека на 100 тыс. населения. Теперь показатель заболеваемости составляет 33,10 на 100 тыс. населения.

О случаях гриппа пока не сообщается. Известно, что прививки поставили уже 985 тысяч уральцев (охват 23,6%).

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