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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2020, 08:47

Екатеринбург, Краснотурьинск и Каменск-Уральский стали лидерами по числу выявленных за сутки больных COVID-19

карта коронавируса

На Среднем Урале обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Среднем Урале представили актуальную карту распространения коронавируса. Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Каменске-Уральском.

Как писала ранее «Областная газета», вчера стало известно ещё о 146 фактах заражения вирусом, 81 из них — задокументировали в Екатеринбурге. За всё время пандемии в столице Урала поставили 17 322 диагноза коронавирус.

В Краснотурьинске за сутки зафиксировали сразу 11 случаев инфицирования, а общее число заболевших достигло 251. В Каменске-Уральском и Каменском районе COVID-19 подхватили ещё 10 человек, за всё время — 457.

Семь новых заболевших оказались жителями Красноуральска. По шесть заражённых обнаружили в Серове и Верхней Салде, по четыре — в Ревде и Качканаре, три — в Нижнем Тагиле, по два — в Полевском, Алапаевске и Алапаевском районе, Ачите, Карпинске. Также новые случаи заболевания выявили в Реже, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Белоярском районе, Артёмовском, Сухом Логе и Талицком районе, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, накануне в регионе до 5 октября продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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