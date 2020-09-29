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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 сентября 2020, 10:27

За три дня санавиация оказала экстренную помощь 10 свердловчанам

санитарный вылет

Санавиация оказала экстренную помощь 10 свердловчанам. Фото: Национальная служба санитарной авиации.

За три дня, с 25 по 27 сентября, Национальная служба санавиации оказала помощь 10 жителям Свердловской области. Чаще всего вертолёт вылетал в Богданович.

По имеющимся данным, в Богданович было выполнено три санитарных вылета. Специалисты помогли двум детям – ребёнку с анемией и ребёнку с перфорацией тонкой кишки, а также мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, вертолёт санавиации два раза вылетал в Асбест. Оттуда транспортировали ребёнка с ушибом головного мозга и пациента в тяжёлом состоянии. В Алапаевске была оказана помощь беременной пациентке.

Также на территории Среднего Урала помогли гражданину, пострадавшему в ДТП, девушке с химическим ожогом и мужчине с множественными травмами. В Тюмень из региона перевезён малыш с пороком сердца.

Добавим, за предыдущие выходные было выполнено 12 санитарных вылетов: в Краснотурьинск, Нижний Тагил, Нижнюю Туру, Алапаевск, Асбест и Артёмовский.

Областная газета Свердловской области

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