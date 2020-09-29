В Свердловской области общее число заразивашихся COVID-19 превысило 29 тысяч

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу для свердловчан старше 65 лет до 5 октября. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 143 свердловчанина заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 29 тысяч.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+87), Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Полевского, Артинского Сысертского, Арамильского, Талицкого. Пышминского ГО, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Невьянска, Кировграда, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья и Камышловского района.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29 005. Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 436 - как средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении регионального оперштаба по берьбе с коронавирусом.

Выписаны из больниц по выздоровлению 21 725 уральцев, в том числе 69 - за последние сутки.

Стало известно также ещё о пяти летальных исходах пациентов с COVID-19. Всего заболевание унесло жизни уже 597 жителей Свердловской области.

Накануне сообщалось о 146 новых случаях заболевания в регионе. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу для свердловчан старше 65 лет до 5 октября.

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