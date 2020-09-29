Оптимизация продолжается? 3 000 жителей Артёмовского лишили медицинской помощи у дома

Это кирпичное здание отделения общей врачебной практики в микрорайоне «Кировка» сейчас пустует, но в Артёмовской ЦРБ уверяют, что никакое оборудование оттуда не вывезли. Фото: Виктор Попов

Жители микрорайона «Кировка» города Артёмовского написали письмо в редакцию «Облгазеты» – они возмущены закрытием местного отделения общей врачебной практики (ОВП). Теперь почти трём тысячам жителей, у которых медицинское учреждение было в шаговой доступности, необходимо ездить в больницу за несколько километров от дома.

До поликлиники на перекладных

– Разговоры о ликвидации отделения общей врачебной практики у нас начались год назад, – рассказал «Облгазете» житель микрорайона «Кировка» Виктор Попов. – Мы тогда написали обращения главному врачу Артёмовской центральной районной больницы, отправили письмо в министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой сохранить ОВП. Везде ответили, что отделение общей врачебной практики у нас будет работать, но в минувшем августе его всё же закрыли.

Сейчас для получения медицинской помощи жителям микрорайона «Кировка» приходится ездить за пять километров до поликлиники №1 Артёмовской ЦРБ. Детей принимают в поликлинике №3, которая находится ещё дальше, в семи километрах от «Кировки». Это привело к увеличению очередей в медицинских учреждениях Артёмовского. Но при отсутствии муниципального транспорта дорога до поликлиники превращается в то ещё приключение для местных жителей.

– До поликлиники ездят только небольшие частные газельки местных предпринимателей. Количество мест в них ограничено, поэтому, чтобы уехать в город, приходится стоять на остановке по часу-полтора. А иногда транспорт приходит полный, так как идёт через посёлок Буланаш с населением около 12 тысяч человек, поэтому можно и вовсе не уехать, – сетует Виктор Попов. – Личный транспорт есть не у всех, что уж говорить о пенсионерах, которых много у нас в микрорайоне. Я сам многодетный отец, и автомобиля у меня сейчас, к сожалению, нет, – как довозить четверых детей до поликлиники? Для чего нас лишили медицинской помощи рядом с домом – непонятно. Здание ОВП у нас нестарое, в нём трудилось четыре медработника, которых сейчас перевели в другие подразделения Артёмовской ЦРБ.

Лучше, но не пациентам

Однако руководство Артёмовской ЦРБ говорит, что они лишь приостановили работу отделения общей врачебной практики в микрорайоне «Кировка». Официальная причина – отсутствие врача общей практики, которого в местном ОВП нет с 2017 года, вместо него приём пациентов вели фельдшеры. При этом в больнице признают, что шансы найти врача в ОВП малы, а значит, и возобновление работы отделения маловероятно. Очевидно, в Артёмовском продолжается оптимизация, которую, признали провальной в России ещё в конце прошлого года.

«В связи с периодическим отсутствием медицинских кадров с соответствующими сертификатами нарушались сроки вакцинации детей и динамическое наблюдение детей до года. Не было возможности организовать дневной стационар, проводить диспансерное наблюдение больных с хроническими заболеваниями с необходимым обследованием и лечением», – говорится в письменном ответе на запрос «Облгазеты» со слов заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Артёмовской ЦРБ Булата Валиуллина.

Что касается общественного транспорта, то начальник управления по городскому хозяйству и жилью администрации Артёмовского ГО Александр Миронов сообщил «Облгазете», что несколько недель назад они организовали проверку после жалоб местных жителей. В результате перевозчик запустил транспорт большой вместимости, так что теперь люди должны добираться до поликлиники без проблем.

В Артёмовской ЦРБ считают, что жители «Кировки» будут получать лучшую медицинскую помощь в других отделениях местной больницы вместо ОВП. Но чем она будет лучше, если теперь людям придётся ездить за несколько километров от дома даже для того, чтобы поставить укол или капельницу, сдать анализы? В сложных случаях люди всегда отправляются в более квалифицированные медучреждения, но первая медицинская помощь должна быть максимально доступной для населения – её в Артёмовском вполне могли оказывать и фельдшеры в ОВП.

К слову, закрытие отделения общей врачебной практики при Артёмовской ЦРБ – далеко не первое решение главного врача медучреждения, которым недовольны жители Артёмовского. Например, в №173 от 18.09.2020 «Облгазета» писала, что больница отправляет результаты анализов своих пациентов в частную лабораторию «Сити-лаб» в Екатеринбурге, хотя у медучреждения есть своя лаборатория. В итоге людям приходится долго ждать результатов, что крайне опасно для онкобольных. Это решение, как и закрытие ОВП, в Артёмовской ЦРБ приняли самостоятельно, без указаний свердловского минздрава.

После закрытия отделения общей врачебной практики в микрорайоне «Кировка» местным жителям приходится ездить за несколько километров даже за молочной продукцией и смесями для детей в Артёмовскую детскую больницу. Фото: Виктор Попов

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