На Среднем Урале вновь разворачивают инфекционные койки. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области развернули 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Всего в регионе действует 3600 коек, из которых 50% остаются свободными.

Соответствующие цифры озвучил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга. Он напомнил, что в пик пандемии коронавируса в регионе было развёрнуто около 7 тысяч коек. Позже их количество уменьшилось в два раза.

"Сейчас мы дополнительно развернули 400 коек. Логика их разворачивания следующая: мы не трогаем больницы, где оказывают плановую высокотехнологичную помощь и неотложную помощь", – рассказал замгубернатора.

По его словам, в гинекологическое отделение больницы №14, где раньше лечили пациентов с COVID-19, возвращено 100 коек. Также увеличен коечный фонд в гериатрическом отделении больницы №3. Такой выбор был сделан в связи с наличием медучреждений с аналогичной спецификой.

Кроме того, 40 коек было развёрнуто в Серове. Павел Креков также не исключил, что развёртывание дополнительных коек может коснуться и других муниципалитетов. Однако в основном это будет происходить в Екатеринбургской агломерации.

Замгубернатора уточнил, что в регионе не будут открываться обсерваторы для приезжающих в регион. На сегодняшний день на Среднем Урале есть два объекта, которые при необходимости примут пациентов с новым коронавирусом.

Добавим, за последние сутки коронавирусом заразились 143 свердловчанина. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 29 тысяч.

Читайте также:

В Свердловской области не планируют продлевать школьные каникулы.

Павел Креков рассказал о состоянии привитых от COVID-19 свердловчан.