С какими проблемами может столкнуться Свердловская область после введения прямых выплат по больничным листам с 1 января 2021 года?

Если работник не может найти работодателя, чтобы вручить ему заявление на больничный, по новой схеме он должен отправить его в отделение ФСС. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2021 года Свердловская область в числе восьми последних в стране субъектов Федерации перейдёт на систему так называемых прямых выплат больничных и социальных пособий по беременности и родам. С какими рисками при внедрении этой системы сталкивались другие регионы?

Напомним, что с 2011 года в России происходит постепенный переход на прямые выплаты пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству и ряду других непосредственно из ФСС (подробно об этом «Облгазета» писала в №177 от 23.09.2020). Новый порядок выплат идёт на смену изжившей себя «зачётной схеме», когда пособия по тем же больничным листам выплачивал своему работнику работодатель, а потом на эту сумму уменьшал свои перечисления в страховой фонд. Большой минус такой схемы был в том, что зачастую под предлогом финансовых трудностей работодатель отказывал работнику в таких выплатах. Теперь получатель выплаты не останется без денег даже при самом плачевном финансовом состоянии предприятия.

Однако в новой схеме прямых выплат работодатель всё равно остаётся: ему работник вручает заявление о назначении пособия, он же его рассчитывает и передаёт данные в региональное отделение ФСС. На передачу электронного реестра для назначения пособий работодателю законом определено пять дней. Но, как показывает опыт других регионов, многие умудряются затягивать эту процедуру на месяцы или отправлять документы с ошибками, на исправление которых тоже требуется время. Так, в Воронежской области, которая перешла на прямые выплаты с 1 июля 2019 года, за первые три месяца внедрения новой системы специалисты ФСС выявили более трёх тысяч нарушений в оформлении документации. В итоге каждая сотая выплата пособий в регионе была задержана.

Чтобы такая проблема не повторилась у нас, Свердловское региональное отделение ФСС проводит серию бесплатных вебинаров по проблемам перехода на прямые выплаты, в которых участвуют и разработчики программ электронного документооборота. Интерес к ним огромен, и не спроста.

– Кодекс административных правонарушений предусматривает наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от трёхсот до пятисот рублей за каждое пособие в случае задержки подачи данных в региональное отделение ФСС свыше пяти дней, – предупреждает заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов Свердловского регионального отделения ФСС Елена Чекушина.

Сумма штрафов может быть значительной, ведь у крупных предприятий в одном электронном реестре могут быть сотни начислений, санкции последуют за каждое задержанное. Также важно не тянуть с подачей заявления на выплаты самим работникам, ведь пятидневный срок будет исчисляться с даты его подачи.

– Там, где есть официальное трудоустройство, работодатель будет предоставлять данные в ФСС вовремя, – считает главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов. – Прямые выплаты направлены на «отбеливание» всей системы выплат заработной платы.

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