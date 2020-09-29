Татьяна Голикова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Татьяна Голикова уточнила, что во время селекторного совещания с регионами было поручено проводить не менее 150 исследований в день на 100 тыс. населения. Фото: пресс-служба Кремля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства рассказала о ситуации с COVID-19 в стране. В частности, она назвала основные причины роста заболеваемости и призвала нарастить производство тест-систем.

По словам зампредседателя Правительства, почти 85% заболевших россиян подхватили коронавирус либо из-за несоблюдения масочного режима, либо из-за участия в массовых мероприятиях.

"Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", - передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба Кремля.

Она добавила, что система лабораторного тестирования в России полностью сформирована, и только в сентябре показатель обследования был увеличен со 196,4 до 224,1 на 100 тыс. населения в сутки. Кроме того, Татьяна Голикова уточнила, что во время селекторного совещания с регионами было поручено проводить не менее 150 исследований в день на 100 тыс. населения. Как сообщила вице-премьер, такой показатель не достигнут в 55 регионах страны.

Добавим, что за последние сутки коронавирусом заразились 8 232 жителя России - суточная заболеваемость растёт уже 16-й день подряд. Кроме того, инфекцию подхватили ещё 143 свердловчанина. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 29 тысяч.

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