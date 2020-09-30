В Свердловской области 29 тысяч заразившихся: карта распространения коронавируса

в Серове общее количество инфицированных жителей накануне превысило отметку в 400. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

На Среднем Урале общее число инфицированных перевалило за 29 тысяч. Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции.

Почти 21 тысяча заразившихся проживает в четырёх городах. Речь идёт о Екатеринбурге (COVID-19 подтверждён у 17 409 человек), Нижнем Тагиле (1 832), Первоуральске (760) и Верхней Пышме (684). За последние сутки в первых двух муниципалитетах выявлено 89 и 24 заболевших соответственно, в двух последних - ни одного.

Добавим, что в Серове общее количество инфицированных жителей накануне превысило отметку в 400.

Коронавирус по-прежнему не добрался до окрестносей Таборов. На карте Роспотребнадзора территория выделена белым цветом.

На данный момент на лечении находятся около 6,7 тысячи свердловчан. 21,7 тысячи уральцев справились с болезнью.

Фото: данные на 29 сентября

Фото: данные на 29 сентября

Фото: данные на 29 сентября