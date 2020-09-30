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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2020, 12:38

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 свердловчан

Общее число заражённых в регионе достигло 29154.

Общее число заражённых в регионе достигло 29154. Фото: Галина Солоовьёва

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 свердловчан. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число заражённых в регионе достигло 29154. В Екатеринбурге за последние 24 часа выявлено 63 заболевших.

Случаи заражения также подтверждены среди жителей Режа, Асбеста, Рефтинского, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхней Салды, Нижней Салды, Первоуральска, Бисерти, Ревды, Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья и Тугулымского городского округа.

98 больных находятся в тяжёлом состоянии. 95 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 476 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписано 72 человека, победивших болезнь. Всего с начала пандемии с COVID-19 справились 21797.

Скончались ещё четверо жителе региона с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 на Среднем Урале стал 601 человек.

Накануне сообщалось о 143 случаях заражения. Скартой распространения инфекции в регионе можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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