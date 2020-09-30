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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2020, 12:50

Более 600 свердловчан с коронавирусом скончались с начала пандемии

Общее число жертв COVID-19 в регионе превысило 600 человек.

Общее число жертв COVID-19 в регионе превысило 600 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались четверо носителей новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в регионе превысило 600 человек.

Информацию о четырёх летальных исходах на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах. В целом по России за последние 24 часа болезнь унесла жизни 177 человек.

«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 601», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

За сутки в Свердловской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 143 заболевших и пяти погибших.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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