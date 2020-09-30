Более 600 свердловчан с коронавирусом скончались с начала пандемии

За минувшие сутки в Свердловской области скончались четверо носителей новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в регионе превысило 600 человек.
Информацию о четырёх летальных исходах на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах. В целом по России за последние 24 часа болезнь унесла жизни 177 человек.
«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 601», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
За сутки в Свердловской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 143 заболевших и пяти погибших.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале