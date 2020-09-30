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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2020, 12:59

В России третьи сутки подряд выявляют более 8 тысяч случаев COVID-19

Общее число заболевших в стране достигло 1 176 286.

Общее число заболевших в стране достигло 1 176 286. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России подтверждён 8 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 1 176 286.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заражения выявлены в 84-х регионах. Больше всего заболевших - в Москве (2308) и Санкт-Петербурге (276). В Свердловской области со вчерашнего дня выявлено 149 новых случаев инфицирования. Это восьмой показатель в стране.

За последние 24 часа от коронавируса излечились 5 858 россиян. Всего с начала пандемии из больниц выписали 958 257 жителей страны, которые смогли справиться с инфекцией.

За сутки в России скончались 177 пациентов с коронавирусом. В том числе, болезнь унесла жизни четверых свердловчан. За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 46 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 338 тысяч. Под медицинским наблюдением в остаются 219 714 человек.

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Областная газета Свердловской области

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