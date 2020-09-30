Мэр Екатеринбурга готов испытать на себе вакцину от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах сделать прививку от коронавирусной инфекции в ближайшее время. Это может случиться уже в начале октября, по истечению месяца после прививки от гриппа.

О том, что градоначальник привился от сезонного гриппа, стало известно 2 сентября. Днём ранее прививку от заболевания сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Учитывая, что прошёл месяц с прививки против гриппа. В ближайшее время постараюсь привиться и расскажу вам", – заявил Александр Высокинский в ходе сегодняшней пресс-конференции. Он также подчеркнул, что расценивает это как свою задачу, поскольку горожанам нужно показать, что прививки безопасны.

"Давайте по максимуму все это делать (ставить прививки от коронавируса – прим. "ОГ")", – добавил мэр.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в рамках клинических испытаний прививки от COVID-19 поставили 12 гражданам. Все привитые чувствуют себя хорошо, ни у кого не зарегистрировано побочных эффектов. На вопрос о планах привиться самому Павел Креков отметил, что "относится к тому типу людей, которые при наличии возможности привьются". Он также уточнил, что если по медицинским параметрам он подойдёт, то будет только рад. Однако напомнил, что приоритет за медработниками.

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