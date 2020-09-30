Свердловский минздрав утвердил порядок реабилитации детей, переболевших коронавирусом

Юные пациенты будут восстанавливаться после болезни в стационаре Областной детской клинической больницы. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило алгоритм действий врачей на втором этапе медицинской реабилитации детей, переболевших коронавирусом. Юные пациенты будут восстанавливаться после болезни в стационаре Областной детской клинической больницы.

Как говорится в приказе, опубликованном на сайте минздрава, пациенты в возрасте до 17 лет могут попасть на реабилитацию после прохождения лечения от коронавируса, который протекал с развитием пневмонии среднетяжёлой или тяжёлой формы. Назначение осуществляет лечащий врач.

Условиями для направления на реабилитацию являются отсутствие высокой температуры (ниже 37,0), воспалительных изменений в крови, сильной дыхательной недостаточности и других симптомов, а также наличие двух отрицательных результатов теста на коронавирус.

Основанием для оформления направления является заключение телемедицинской консультации. Заявка на такую консультацию направляется на электронный адрес ODKB-telemed@mis66.ru, телефон 8 (343) 231-92-88.

Полный текст алгоритма публикуем ниже.

Фото: документ

Напомним, в начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что около половины заражённых COVID-19 на сегодняшний день — 3347 из 6614 — дети.

Ранее региональный минздрав утвердил общий алгоритм действий врачей при реабилитации всех пациентов, перенёсших COVID-19.