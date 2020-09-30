Почему вакцина от гриппа есть ещё не во всех муниципалитетах Свердловской области?

На этой неделе в Свердловскую область поступила новая партия вакцины от гриппа, так что все желающие без прививки не останутся. Фото: Галина Соловьёва

Прививать от гриппа в Свердловской области в этом году начали уже в конце августа. Сейчас в нашем регионе вакцину поставили более 985 тысяч человек. Но желающих много, а вакцина пока доступна не для всех – пенсионерка из села Липовское в Режевском городском округе пожаловалась «Облгазете», что она до сих пор не может поставить себе прививку от гриппа.

– Вакцинация от гриппа идёт уже во всей области, а в наше село вакцину до сих пор не привезли. Несколько раз спрашивала в аптеке и больнице – говорят, что её пока нет, – сетует Екатерина Петровых. – Власти же в регионе выступают за то, чтобы мы как можно раньше привились от этого опасного вируса. Почему тогда такие задержки вакцины? Я беспокоюсь за своё здоровье и хочу привиться как можно быстрее.

На обращение нашей читательницы главный врач Режевской центральной районной больницы Александр Язвенко ответил, что вакцина в село Липовское поступит совсем скоро. Её не было потому, что в начале этой неделе ждали большой поставки доз вакцины от гриппа в Свердловскую область. Как только их распределят по всем больницам в муниципалитетах региона, сразу начнут вакцинировать.

– Прививки от гриппа в Режевском городском округе начали ставить с 6 сентября, но пока больше прививают детей и учителей в школах, как и во всех муниципалитетах Свердловской области, – рассказал «Облгазете» Александр Язвенко. – Сейчас станем распределять вакцину на другие группы населения, и конечно, пенсионеры будут в числе первых. Ранее полученную партию вакцины мы использовали полностью. Всего в Режевском ГО планируем привить от гриппа не менее 28 тысяч человек: 17 тысяч за счёт средств бюджета и 11 тысяч – за счёт средств работодателей. Если в каких-то поликлиниках будет избыток вакцины, то её бесплатно поставят всем желающим любого возраста.

Напомним, что на Средний Урал должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, беременных, людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ.