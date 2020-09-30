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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2020, 16:48

По посёлкам Берёзовского ГО проедет флюоромобиль

флюорография

По посёлкам Берёзовского ГО проедет флюоромобиль. Фото: Александр Зайцев.

С 5 по 9 октября в посёлках Берёзовского городского округа будет работать выездная флюорография. Проверить лёгкие смогут все желающие.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, профилактическая акция «Неделя здоровых лёгких», организованная Берёзовской ЦГБ, затронет пять посёлков. В каждом населённом пункте флюоромобиль будет работать только день – с 9:00 до 14:00.

Данная акция призвана напомнить гражданам о необходимости профилактических осмотров и регулярного прохождения флюорографии. Отмечается, что в этом году специалисты впервые будут принимать пациентов на территории «Берёзовского Лада-Центра».

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе ЦГБ, провериться бесплатно смогут все желающие. С собой жителям посёлков необходимо иметь паспорт и полис. Тем, кто решит провериться по адресу ул. Кольцевая, 4/2 нужен только паспорт.

График работы флюоромобиля:

  • 5 октября Лосиный, ОВП, ул. Уральская, 10;
  • 6 октября Ключевск, ОВП, ул. Чернышева 3;
  • 7 октября Кедровка, ОВП, Центральная площадь;
  • 8 октября Новоберёзовский, Поликлиника, Смирнова, 3;
  • 9 октября «Берёзовский Лада-Центр», Кольцевая, 4/2.

По имеющимся данным, за 2019 год в городе было выявлено 48 случаев заболевания туберкулёзом, из них пять – это дети и подростки. Она также добавила, что с начала 2020 года выявлено 34 вновь заболевших туберкулёзом.

Чтобы выявить туберкулёз на ранних стадиях, существует несколько методов диагностики: для взрослых и подростков с 15 лет – ежегодная флюорография, для детей до 7 лет – ежегодная реакция Манту, для детей с 8 до 17 лет – ежегодный Диаскинтест.

Областная газета Свердловской области

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