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1 октября 2020, 09:26

В сентябре коронавирусом заболели почти четыре тысячи свердловчан: карта распространения инфекциии

За сентябрь в регионе подтверждено 3839 случаев заражения.

За сентябрь в регионе подтверждено 3839 случаев заражения. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Санитарные врачи опубликовали свежие данные по распространению новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. За сентябрь в регионе подтверждено 3839 случаев заражения.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по состоянию на последний день сентября с начала пандемии в регионе выявлено 29 154 заболевших.  Для сравнения, 31 августа эта цифра составляла 25 315. В Екатеринбурге подтверждено 17472 случая (прирост за месяц составил 1918), в Нижнем Тагиле – 1846 (+317), в Первоуральске – 762 (+87), в Верхней Пышме – 686 (+11), в Берёзовском – 491 (+30).

Внизу таблице существенных изменений не произошло. Меньше всего заболевших по-прежнему в отдалённых населённых пунктах – один человек заразился в Пелыме, двое – в Гарях. Ни одного случая инфицирования не выявлено в окрестностях Таборов. Эта территория единственная на карте отмечена белым цветом.

Напомним, что в сентябре на Среднем Урале фиксировался постепенный рост заболеваемости коронавирусом. 1 сентября сообщалось о 117 случаях заражения. В последний день месяца диагноз COVID-19 подтвердили у 149 свердловчан. При этом в начале месяца суточная заболеваемость несколько раз снижалась до 115 случаев. За время пандемии болезнь унесла жизни более 600 жителей региона.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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