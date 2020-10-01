В России выявлено почти 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявлено 8 945 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В стране четвёртые сутки подряд выявляют более 8 тысяч случаев COVID-19.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 424. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 157 человек.
Всего с начала пандемии в России выявили 1 185 231 заражённого. Из них с инфекцией справились 964 242 жителя страны (+5 985 за сутки). На лечении остаётся более 220 тысяч граждан.
Также за последние 24 часа в России скончались 169 пациентов с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 20 891 человек.
Добавим, вчера сообщалось о ещё 8 481 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией