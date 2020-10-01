В России выявлено почти 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено почти 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 8 945 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В стране четвёртые сутки подряд выявляют более 8 тысяч случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 2 424. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 157 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в России выявили 1 185 231 заражённого. Из них с инфекцией справились 964 242 жителя страны (+5 985 за сутки). На лечении остаётся более 220 тысяч граждан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа в России скончались 169 пациентов с коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 20 891 человек.

Добавим, вчера сообщалось о ещё 8 481 случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.