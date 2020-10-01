В Екатеринбурге УК наказали за плохую дезинфекцию дома от COVID-19

Обслуживающую организацию наказали за низкое качество дезинфекции жилого дома в период пандемии. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге привлечена к ответственности «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района». Обслуживающую организацию наказали за низкое качество дезинфекции жилого дома в период пандемии.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, проверка качества дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном доме по ул. Бажова, 134 была проведена в мае 2020 года. Надзорные мероприятия проводились в рамках административного расследования о регистрации случаев, подозрительных на СОVID-19. Соответствующее заявление поступило от жильцов указанного дома.

В ходе проверки выяснилось, что доля активного хлора в дезинфицирующем растворе, которым проводилась дезинфекция, не соответствовала инструкции по профилактике заболеваний, вызываемых коронавирусами. Поскольку концентрация была ниже необходимой, раствор был малоэффективен против возбудителя COVID-19.

В отношении ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал управляющую компанию виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в 100 тысяч рублей. Обслуживающая организация обжаловала решение в Свердловском областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения.