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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 октября 2020, 13:53

Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались на Среднем Урале

коронавирус

Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьева.

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано четыре смерти пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 605.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на седьмом месте по числу погибших за сутки. На той же строчке расположились Мурманская, Волгоградская и Омская области, а также Краснодарский край и Удмуртская Республика.

На первом месте - Москва, где зафиксировано 24 умерших, на втором – Санкт-Петербург с 22 случаями, на третьем –Ростовская область с девятью летальными исходами.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 157 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 149 заболевших и четырёх погибших.

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Областная газета Свердловской области

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