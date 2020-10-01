Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались на Среднем Урале

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано четыре смерти пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 605.
Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на седьмом месте по числу погибших за сутки. На той же строчке расположились Мурманская, Волгоградская и Омская области, а также Краснодарский край и Удмуртская Республика.
На первом месте - Москва, где зафиксировано 24 умерших, на втором – Санкт-Петербург с 22 случаями, на третьем –Ростовская область с девятью летальными исходами.
За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 157 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 149 заболевших и четырёх погибших.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале