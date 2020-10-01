До 2025 года в регионы России направят 500 миллиардов на ремонт больниц

Финансирование могут получить только те регионы, где действует программа модернизации сферы здравоохранения. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления средств регионам на повышение качества первичной медицинской помощи. В 2021 году на эти цели выделят 90 млрд рублей, а до 2025 года в субъекты РФ направят более 500 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к документу, субсидии помогут субъектам РФ осовременить медицинские учреждения, которые находятся, в частности, в посёлках городского типа, сёлах и малых городах с населением менее 50 тыс. человек. Эти средства пойдут на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц, закупку реанимобилей и автомобилей скорой помощи.

Финансирование могут получить только те регионы, где действует программа модернизации сферы здравоохранения. Объём средств, выделяемых субъектам РФ, будет высчитываться с учётом числа граждан, имеющих полис ОМС, демографических показателей и состояния больниц.

Контроль за доведением средств до региональных бюджетов и расходами субсидий возлагается на Минздрав РФ.

Публикуем документ, размещённый на сайте Правительства РФ: