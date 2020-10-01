Евгений Куйвашев потребовал усилить контроль за масочным режимом в свердловских городах

Евгений Куйвашев подчеркнул, что на Среднем Урале пока не планируется повторно вводить ограничения, однако отметил, что власти готовы к любому развитию событий. Фото: скриншот из видео Telegram-канала "СтопCOVID-19".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание глав свердловских городов на то, что пассажиры и контролёры в общественном транспорте не носят маски. В связи с этим глава региона потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Евгений Куйвашев указал на то, что из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих городах России повторно вводятся ограничительные меры, а школьники отправляются на дистанционное обучение. Он подчеркнул, что на Среднем Урале пока не планируется повторно вводить ограничения, однако отметил, что власти готовы к любому развитию событий.

"Считаю, что, учитывая опыт весны, свердловская система здравоохранения в полной мере готова справиться со всеми вызовами и рисками. Мы научились противостоять коронавирусу, научились его лечить", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

По его словам, в Свердловской области есть всё необходимое оборудование, а в аптеках и больницах региона достаточные запасы лекарств и медицинских масок. С целью предотвратить рост заболеваемости COVID-19 глава Среднего Урала призвал медработников и Роспотребнадзор "сработать на опережение".

"Сейчас у меня есть вопросы, в частности, к властям Екатеринбурга. Складывается впечатление, что в общественном транспорте — трамваях, автобусах, маршрутках — ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор потребовал от мэра Екатеринбурга Александра Высокинского доклад о причинах ослабления контроля за соблюдением масочного режима, а также указал на необходимость контролировать ношение масок в других свердловских городах.

Напомним, с 28 сентября в связи с ростом заболеваемости в Москве был повторно введён жёсткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что почти 85% заболевших россиян подхватили коронавирус либо из-за несоблюдения масочного режима, либо из-за участия в массовых мероприятиях.

Также добавим, что за последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 157 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 149 заболевших и четырёх погибших. В целом по России было выявлено ещё 8 945 заболевших COVID-19.