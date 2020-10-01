Павел Креков и Андрей Карлов привились от COVID-19

Все вакцинированные чувствуют себя хорошо. Фото: коллаж.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов поставили прививки от коронавирусной инфекции. Все вакцинированные чувствуют себя хорошо.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 на Среднем Урале, тестовую вакцину уже испытали почти 30 свердловчан. Большинство из них является сотрудниками медицинских учреждений. Напомним, что пробная партия вакцины была направлена в регионы России 12 сентября. Свердловская область получила тестовую партию препарата 21 сентября – на ней проверялись условия хранения и вопросы по организации вакцинации населения.

До конца 2020 года в регион должно поступить 3 730 доз препарата.

Добавим, что прививку от COVID-19 уже поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Тюменской области Александр Моор, а также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Желание привиться от коронавируса также изъявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 157 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 149 заболевших и четырёх погибших. В целом по России было выявлено ещё 8 945 заболевших COVID-19.

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