С 5 октября требование перевода на удалёнку в Москве становится обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в своём блоге надежду на то, что перевод на удалёнку собьёт рост заболеваемости и вводить более жёсткие ограничения не придётся. Фото: Галина Соловьёва

Работодатели должны будут перевести на дистант не менее 30% сотрудников и всех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусом в столице.

За последнюю неделю госпитализировано более 5 тысяч москвичей, ежедневно выявляли около 2 тысяч заболевших (накануне 2 424 случая). В тяжёлом состоянии находятся 1,5 тысячи жителей города.

"По сводкам, которые публикует город, и данным нашей клиники, вы сами можете видеть: количество пациентов растёт. Причём если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет – меньше 15%, - то сейчас их уже 20-25%. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80%, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80% людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая", - написал в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил в своём блоге надежду на то, что перевод на удалёнку собьёт рост заболеваемости и вводить более жёсткие ограничения не придётся. Согласно подписанному указу, требования о переходе на удалённую работу не касаются больниц, предприятий оборонки, Росатома, Роскосмоса, а также работников, чьё присутствие является критически важным для функционирования организации.

В Свердловской области вводить ограничения или возвращаться к удалёнке пока не планируют. Накануне губернатор Евгений Куйвашев потребовал усилить контроль за масочным режимом в свердловских городах.

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