На Среднем Урале за сутки зарегистрировали два случая смерти от коронавируса

Общее число жертв заболевания в Свердловской области выросло до 607. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области задокументировали смерти ещё двух пациентов с коронавирусом. Общее число жертв заболевания выросло до 607.

О новых летальных исходах сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением вируса.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в течение двух предыдущих дней на Среднем Урале регистрировали по четыре случая смерти от COVID-19, а 29 сентября стало известно о пяти скончавшихся.

В целом по России от опасного вируса умерли ещё 186 человек. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 21 077 россиян. По количеству умерших от коронавируса Свердловская область находится на пятом месте в стране. Её опережают Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Дагестан.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф