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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 октября 2020, 16:08

В ТЦ и транспорте Екатеринбурга проходят проверки масочного режима по поручению губернатора

торговый центр Мега

По поручению губернатора проверки масочного режима пройдут в ТЦ и транспорте Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга анонсировали проверки масочного режима в торгово-развлекательных центрах и общественном транспорте. О необходимости усилить контроль за исполнением мер по профилактике COVID-19 заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона указал на то, что из-за роста заболеваемости инфекцией во многих российских городах повторно вводятся ограничительные меры. Он подчеркнул, что на Среднем Урале пока не планируется повторно вводить ограничения, однако отметил, что власти готовы к любому развитию событий.

В своём обращении в Instagram и на заседании оперштаба Евгений Куйвашев также обратил внимание глав свердловских городов на то, что пассажиры и контролёры в общественном транспорте не носят маски. В связи с этим он потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Проверки в уральской столице стартовали уже сегодня. Маски проверяли у посетителей метрополитена. Завтра также запланировано несколько рейдов. Сотрудники транспортной инспекции и полиции побывают в общественном транспорте и ТРЦ города.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале зафиксировано 164 случая заражения коронавирсом. Общее число подтверждённых диагнозов в регионе достигло 29 475.

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Областная газета Свердловской области

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