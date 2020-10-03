Больше тысячи заболевших за неделю: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

Роспотребнадзор представил обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции по Свердловской области. За семь дней заболевание подхватили более тысячи свердловчан.
Данные опубликованы на сайте регионального управления надзорного ведомства. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 29 475 человек. Для сравнения, в прошлую субботу, 26 сентября, сообщалось о 28 436 случаях заражения. Таким образом, за семь дней в регионе выявлено 1039 инфицированных.
Больше всего заболевших с начала периода выявлено в Екатеринбурге – 17647 (+555 случаев с 26 сентября). Далее следуют Нижний Тагил – 1882 случаев (+98 заболевших за неделю), Первоуральск – 766 заражённых (+15 за неделю), Верхняя Пышма – 690 (также +15 случаев) и Ревда, где инфекцию подхватили 609 человек (+26 за неделю). Добавим, что 492 человека заразились в Берёзовском (+5), 468 - в Каменске-Уральском и Каменском районе (+31), 419 - в Серове (+38).
Внизу таблицы за неделю изменений не произошло. Один человек заразился в Пелыме, двое в Гарях, шестеро в в пгт Малышева. Меньше 20 случаев заболевания также выявлено в посёлке Уральском (12), Волчанске (14), Верхнейвинском (18), Сосьве (18) и Староуткинске (18). Ни в одном из этих населённых пунктов за неделю новых случаев заражения не выявлено.
Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 164 человека. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Екатеринбурге - 88. Ранее также сообщалось, что в сентябре в регионе подтвердили почти 4 тысячи диагнозов COVID-19.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале