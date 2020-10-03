Больше тысячи заболевших за неделю: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

За семь дней заболевание подхватили более тысячи свердловчан. Фото: управление Роспотребнадзора поо Свердловской области

Роспотребнадзор представил обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции по Свердловской области. За семь дней заболевание подхватили более тысячи свердловчан.

Данные опубликованы на сайте регионального управления надзорного ведомства. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 29 475 человек. Для сравнения, в прошлую субботу, 26 сентября, сообщалось о 28 436 случаях заражения. Таким образом, за семь дней в регионе выявлено 1039 инфицированных.

Больше всего заболевших с начала периода выявлено в Екатеринбурге – 17647 (+555 случаев с 26 сентября). Далее следуют Нижний Тагил – 1882 случаев (+98 заболевших за неделю), Первоуральск – 766 заражённых (+15 за неделю), Верхняя Пышма – 690 (также +15 случаев) и Ревда, где инфекцию подхватили 609 человек (+26 за неделю). Добавим, что 492 человека заразились в Берёзовском (+5), 468 - в Каменске-Уральском и Каменском районе (+31), 419 - в Серове (+38).

Внизу таблицы за неделю изменений не произошло. Один человек заразился в Пелыме, двое в Гарях, шестеро в в пгт Малышева. Меньше 20 случаев заболевания также выявлено в посёлке Уральском (12), Волчанске (14), Верхнейвинском (18), Сосьве (18) и Староуткинске (18). Ни в одном из этих населённых пунктов за неделю новых случаев заражения не выявлено.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области коронавирусом заболели 164 человека. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Екатеринбурге - 88. Ранее также сообщалось, что в сентябре в регионе подтвердили почти 4 тысячи диагнозов COVID-19.