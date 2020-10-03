Росстат: в августе скончались 162 свердловчанина с коронавирусом

Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан.

Соответствующие данные приведены на сайте Федеральной службы государственной статистики. По информации ведомства, у 158 из 162 скончавшихся свердловчан диагноз COVID-19 уже подтверждён, у четверых - пока ещё нет. Ещё у 22 жителей региона, умерших в августе, коронавирус был обнаружен, но не стал основной причиной смерти, и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Добавим, что всего в августе скончались 4887 свердловчан. Это на 7% (или 328 человек) больше чем, за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в сентябре на Среднем Урале подтвердили почти 4 тысячи диагнозов COVID-19. За минувшую неделю коронавирусом заболели более тысячи свердловчан, а за последние сутки болезнь подхватили 164 жителя региона.

В Уральском федеральном округе в августе от коронавируса скончались 293 человек (у 277 диагноз подтверждён, у - 16 нет).

В целом по России августе число смертей от COVID-19 по сравнению с июлем снизилось. Коронавирус стал причиной 3 222 смертей. Это на 36,5% меньше, чем в июле. Ещё в 641 случае COVID-19 предполагается, как основная причина смерти – вирус пока не идентифицирован.

В 1078 смертях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В 2522 случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти.

Всего в августе в России умерли 157,2 тыс. человек.