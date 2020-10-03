На Среднем Урале подтвердили 165 случаев COVID-19 за сутки

Общее число заражённых свердловчан с начала пандемии достигло 29640​​​​​​​. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 165 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых свердловчан с начала пандемии достигло 29640.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние 24 часа инфекция подтверждена у 62 жителей Екатеринбурга.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Асбеста, Арамильского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Карпинска, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района и Сысертского городского округа.

111 заболевших находятся в тяжёлом состоянии. 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 471 пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальные заболевшие чувствую себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписались 96 свердловчан победивших болезнь. Всего с начала пандемии уральские врачи вылечили 22 063 человека.

Скончались ещё четверо свердловчан с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 611 человек.

Накануне сообщалось о 164 случаях заражения. За семь дней заболевание подхватили более тысячи свердловчан.

Ранее Росстат озвучил статистику по смертности по коронавирусу за август. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан.