Четверо свердловчан с коронавирусом скончались за сутки

С начала пандемии болезнь унесла жизни 611 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 611 свердловчан.

Данные о четырёх летальных исходах за сутки подтвердили в регионально и федеральном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 611», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

За сутки коронавирусом заболели ещё 165 свердловчан. Отметим, что накануне сообщалось о двух летальных исходах, до этого в течение двух дней на Среднем Урале регистрировали по четыре случая смерти от COVID-19, а 29 сентября стало известно о пяти скончавшихся.

Ранее Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан.