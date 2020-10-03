Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 октября 2020, 13:13

Четверо свердловчан с коронавирусом скончались за сутки

С начала пандемии болезнь унесла жизни 611 свердловчан

С начала пандемии болезнь унесла жизни 611 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 611 свердловчан.

Данные о четырёх летальных исходах за сутки подтвердили в регионально и федеральном штабах по борьбе с инфекцией. 

«Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 611», - говорится в сообщении регионального оперштаба. 

За сутки коронавирусом заболели ещё 165 свердловчан. Отметим, что накануне сообщалось о двух летальных исходах, до этого в течение двух дней на Среднем Урале регистрировали по четыре случая смерти от COVID-19, а 29 сентября стало известно о пяти скончавшихся.

Ранее Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.10.2020, 13:13 / Общество
Четверо свердловчан с коронавирусом скончались за сутки
03.10.2020, 13:04 / Общество
В России второй день подряд подтвердили более девяти тысяч случаев COVID-19
03.10.2020, 12:54 / Общество
На Среднем Урале подтвердили 165 случаев COVID-19 за сутки
03.10.2020, 12:23 / Общество
В Новой Ляле обнаружили на пустыре ручную гранату Ф-1
03.10.2020, 11:37 / Общество
Росстат: в августе скончались 162 свердловчанина с коронавирусом