Более 10 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Общее число заражённых россиян с начала пандемии - 1 215 001. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявили 10 499 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых россиян с начала пандемии - 1 215 001.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших за сутки - в Москве (3327) и Санкт-Петербурге (392). В Свердловской области заболели 172 человека. Это восьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Со вчерашнего дня из больниц выписались 3 284 излечившихся россиянина. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 979 143.

Фото: Оперативный штаб

Зафиксировано ещё 107 летальных случаев. В том числе, болезнь унесла жизнь одного свердловчанина. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 21 358 человек

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе проведено более 47,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 436 тысяч таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 226 462 человека.