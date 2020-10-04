В Свердловской области зафиксирована ещё одна смерть пациента с COVID-19

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале - 612. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончался один пациент с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 612 человек.

Данные об одном летальном исходе за последние 24 часа подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 612», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

За сутки коронавирусом заболели 172 жителя региона. Накануне сообщалось о четырёх смертях свердловчан с COVID-19. Днём ранее стало известно о двух летальных исходах, а до этого в течение двух дней на Среднем Урале регистрировали по четыре случая смерти.

Ранее Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан