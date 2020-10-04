Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
4 октября 2020, 13:12

В Свердловской области зафиксирована ещё одна смерть пациента с COVID-19

Смерть от коронавируса

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале - 612. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончался один пациент с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 612 человек.

Данные об одном летальном исходе за последние 24 часа подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 612», - говорится в сообщении регионального оперштаба. 

За сутки коронавирусом заболели 172 жителя региона. Накануне сообщалось о четырёх смертях свердловчан с COVID-19. Днём ранее стало известно о двух летальных исходах, а до этого в течение двух дней на Среднем Урале регистрировали по четыре случая смерти.

Ранее Росстат опубликовал обновлённые данные о смертности населения от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. В последний летний месяц COVID-19 стал причиной смерти 162 свердловчан

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.10.2020, 14:22 / Общество
В Екатеринбурге очистили от мусора берега Исети
04.10.2020, 13:12 / Общество
В Свердловской области зафиксирована ещё одна смерть пациента с COVID-19
04.10.2020, 12:53 / Общество
Более 10 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
04.10.2020, 12:43 / Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 172 свердловчан
04.10.2020, 11:58 / Спорт
На матче «Урал» - ЦСКА задержали двух болельщиков-нарушителей