В Верхней Пышме 700 заболевших, в Берёзовском - 500: карта распространения коронавируса

Накануне общее число заразившихся перевалило за 700 в Верхней Пышме (705) и достигло ровно 500 в Берёзовском (500). Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области почти 30 тысяч заразившихся COVID-19. Около 80% приходится на шесть городов.

Лидером остаётся Екатеринбург (17 811), где за последние сутки выявлено больше всего новых заболевших - 102. Антирейтинг возглавляют также Нижний Тагил (1920), Первоуральск (769) и Ревда (617).

Кроме того, накануне общее число заразившихся перевалило за 700 в Верхней Пышме (705) и достигло ровно 500 в Берёзовском (500). В остальных свердловских городах менее 500 инфицированных.

Отметим, что инфекция с начала пандемии пока не добралась только до окрестностей Табаров. На карте Роспотребнадзора территория выделена белым цветом.

На данный момент на лечении находятся более 7 тысяч свердловчан. 22,2 тысячи уральцев справились с болезнью.