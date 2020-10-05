Губернатор Омской области подхватил COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Омской области Александр Бурков вынужден уйти на самоизоляцию. Он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Соответствующая информация появилась на странице Александра Буркова в Instagram. Глава Омской области рассказал, что чувствует себя хорошо, но тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим губернатор планирует самоизолироваться и отложить все намеченные мероприятия.

"К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков", – сказал Александр Бурков. Он также призвал всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, Александр Бурков является уроженцем Свердловской области, на протяжении почти 10 лет он представлял регион в Госдуме. В 2017 году был назначен врио губернатора Омской области, а через год выиграл в выборах (набрал 82,5% голосов) и занял место главы.

Ранее "Областная газета" сообщала о заражении коронавиром первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадима Дубичева, директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева, а также министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва. Кроме того, на самоизоляцию из-за COVID-19 уходил вице-губернатор Сергей Бидонько, однако он уже вернулся на рабочее место.