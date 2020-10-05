В Свердловской области за сутки выявлено 175 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 175 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева.

Ещё 175 случаев новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 29 987.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+85), Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Краснотурьинска, Карпинска, Кушвы, Качканара, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Кировграда, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска и других свердловских муниципалитетов.

Как рассказали в свердловском оперштабе, за последние 24 часа из больниц было выписано 106 человек. Общее число выздоровевших достигло 22 270. На лечении остаются 7 717 свердловчан.

Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 599 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также за сутки зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19, всего – 615.

Напомним, в предыдущие сутки стало известно о 172 инфицированных.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал усилить контроль за масочным режимом в свердловских городах. В связи с этим в минувшие выходные состоялись рейды. Сотрудники полиции, Росгвардии и других профильных ведомств проверили торговые точки и общественный транспорт.

Кроме того, специалисты провели около 21 тысячи профилактических бесед с гражданами. В отношении физических лиц составлены 1,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях.