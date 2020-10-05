В России COVID-19 подхватили ещё 10 888 человек

В России COVID-19 подхватили ещё 10 888 человек. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России выявлено 10 888 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 225 889.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 3 537. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 175 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц был выписан 3 181 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 982 324 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 21 475 человек.

Вчера сообщалось о 10 499 новых случаях с COVID-19.

Добавим, ранее стало известно, что губернатор Омской области Александр Бурков подхватил COVID-19. Подробнее об этом читайте здесь.